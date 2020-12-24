Основатель и бывший глава Petropavlovsk Масловский задержан

https://static.news.ru/photo/63faa48c-4615-11eb-b826-fa163e074e61_660.jpg Павел Масловский Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости

Основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский задержан. Его доставили на допрос к следователям.

Масловского задержали. По информации, час назад он ещё был на допросе, — рассказал инсайдер ТАСС.

В московском офисе «дочки» Petropavlovsk — «Покровском руднике», проходят обыски. По словам действующего руководителя золотодобытчика Дениса Александрова, его вызвали в офис в качестве представителя акционера. В пресс-службе Petropavlovsk сообщили что обыски, вероятно, «касаются людей, которые на данный момент не занимают никаких должностей в группе компаний».

Масловского обвиняют в хищении средств «Покровского рудника» в составе организованной группы. По его словам, целью было личное обогащение с помощью сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости.

Основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk Масловский, финансовый директор Данила Котляров и ещё ряд независимых директоров не попали в новый состав совета директоров предприятия. Совет попросил британский регулятор проверить действия акционера Константина Струкова.

Как сообщал NEWS.ru, по словам представителя Petropavlovsk, силовые структуры не производили независимую оценку. При этом у компании не было и нет оснований сомневаться в рыночном характере совершённых сделок.