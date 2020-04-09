Основатель горевшего в Москве пансионата слёг с гипертоническим кризом

https://static.news.ru/photo/dc8af5da-7a48-11ea-a979-fa163e074e61_660.jpg Рамил Хабриев (справа) Фото: Александр Щербак/ТАСС

Председатель совета директоров АО «Третий возраст» Рамил Хабриев сообщил, что плохо себя чувствует после пожара в доме престарелых.

По его словам, сейчас он не располагает информацией о пострадавших.

Сам с кризом гипертоническим лежу дома. Поскольку я медик, я сейчас буду связываться по состоянию здоровья, по людям, — сказал он изданию «Подъём».

Как писал NEWS.ru, следствие предполагает, что причинами возгорания в доме престарелых могли быть неисправность электропроводки или котла отопления.

Пожар произошёл вечером 8 апреля. В результате погибли четыре человека и ещё 16 пострадали. Все они госпитализированы, их состояние оценивается медиками как тяжёлое.