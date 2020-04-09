Основатель горевшего в Москве пансионата слёг с гипертоническим кризом

Председатель совета директоров АО «Третий возраст» Рамил Хабриев сообщил, что плохо себя чувствует после пожара в доме престарелых.
По его словам, сейчас он не располагает информацией о пострадавших.
Сам с кризом гипертоническим лежу дома. Поскольку я медик, я сейчас буду связываться по состоянию здоровья, по людям, —
сказалон изданию «Подъём».
Как писал NEWS.ru, следствие предполагает, что причинами возгорания в доме престарелых могли быть неисправность электропроводки или котла отопления.
Пожар произошёл вечером 8 апреля. В результате погибли четыре человека и ещё 16 пострадали. Все они госпитализированы, их состояние оценивается медиками как тяжёлое.
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