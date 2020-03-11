Трое жителей дагестанского Дербента пропали во время поездки в Грозный. Один из мужчин — 35-летний Сеидайдин Мустафаев, который часто оскорблял чеченского главу Рамзана Кадырова в Instagram и записал, как курит рядом с мечетью «Сердце Чечни».
Мустафаев, его знакомые Хаким Аскеров и Ниллан Алиев вечером 9 февраля выехали из Дагестана на серебристой Lada Kalina — их отследили по дорожным камерам сотрудники ГИБДД. Обратно в Дагестан машина не вернулась, а мужчины перестали выходить на связь 10 февраля. Перед исчезновением группа заселилась в грозненскую гостиницу «Турист».
Мустафаев часто критиковал и ругал Кадырова в соцсетях, а в одном из видео назвал «бородатой марионеткой». На фоне конфликта между чеченцами и дагестанцами в Шелковском районе летом 2019-го чеченский глава,
Родные пропавших дагестанцев говорят, что именно из-за этих записей мужчин могли похитить в Чечне «кадыровские люди» — при этом ни Ниллан Алиев, ни Хаким Аскеров таких видео не выкладывали, — пишет издание.
Полиция Дагестана объявила мужчин в розыск.
Как писал NEWS.ru, в конце февраля в Швеции напали на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, который публично критиковал Кадырова. Абдурахманов сумел обезвредить и задержать нападавшего.
4 февраля во Франции убили чеченского блогера Имрана Алиева, более известного как Мансур Старый. Его тело нашли в гостинице Coq Hardi.
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