https://static.news.ru/photo/a21208e8-c8c4-11e9-be98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росздравнадзор нашёл нарушения в работе медперсонала московской клинической онкологической больницы № 1. Нелицеприятные факты были выявлены в ходе проверки, которую ведомство организовало после смерти одного из пациентов.

Инспектирующие сделали вывод о том, что медицинская помощь была оказана некачественно. Именно это привело к летальному исходу, передаёт РИА Новости .

После того как у пациента диагностировали базальноклеточный рак, его не поставили на диспансерный учет и лишь спустя десять месяцев при повторном осмотре обнаружили злокачественную опухоль в кишечнике.

Решение об операции врачи приняли, невзирая на пониженный уровень гемоглобина у больного и не приняв никаких мер по его коррекции. При ежедневных обходах заведующий отделением и лечащий врач игнорировали регулярные жалобы на ухудшение состояния пациента. Вместо того, чтобы перенести операцию и направить усилия на борьбу с осложнением из-за опухоли, хирургическое вмешательство провели без должной подготовки.

После этого у госпитализированного начались осложнения, однако врачи почти неделю не принимали никаких мер по их устранению. Лишь спустя три часа после резкого ухудшения состояния пациента медики провели повторную операцию, после которой человек умер.

О юридических последствиях для больницы и медперсонала в связи с выявленными нарушениями в Росздравнадзоре подробностей не сообщили.

Ранее News.ru писал, что врач-онколог Елена Гудкова назвала признаки, по которым можно выявить развитие рака. На возможное онкологическое заболевание может указывать сочетание целого ряда симптомов.