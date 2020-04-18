Ошибка пилотирования могла стать причиной авиакатастрофы под Хабаровском

https://static.news.ru/photo/fcff50ce-8162-11ea-84e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Экстренный вызов 112/vk.com

По факту крушения легкомоторного самолёта Л-4 под Хабаровском, в результате которого погибли пилот и трое пассажиров, возбуждено уголовное дело. Следствие отрабатывает две основные версии произошедшего: ошибку пилотирования и технические неисправности воздушного судна.

Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолёта по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта»), — сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного СУТ СК РФ.

На место происшествия уже выехали заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Роман Доценко и и. о. Хабаровского транспортного прокурора Денис Челышёв.

Как писал NEWS.ru, тело четвёртого погибшего нашли спасатели под обломками легкомоторного самолёта Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае. Авиакатастрофа произошла около посёлка Лесное в 30 километрах от Хабаровска. По предварительной информации, самолёт Л-4 выполнял учебно-тренировочный полёт.