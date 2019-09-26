https://static.news.ru/photo/89d972ae-e109-11e9-8fa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anna Zvereva/Wikimedia Commons

Самолёт «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Екатеринбург, столкнулся с птицей в районе аэропорта Домодедово. Орнитологи столичной воздушной гавани провели дополнительную проверку после инцидента.

По данным пресс-службы Домодедово, скопления птиц в зоне аэродрома не выявили. Специальные службы ежедневно проводят комплекс мероприятий по орнитологической защите.

Также в аэропорту сообщили, что полёт прошёл в штатном режиме. Осмотр самолёта после посадки не выявил каких-либо повреждений, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что самолёт, направлявшийся из Москвы в киргизский город Ош, совершил вынужденную посадку в Самаре. Причиной стало плохое самочувствие ребёнка на борту.