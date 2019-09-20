Специальные подразделения армии Афганистана на территории центральной провинции страны Газни задержали девять боевиков. Один из преступников оказался организатором теракта в провинции Забуль, унёсшего жизни 39 человек, и в результате которого 185 граждан получили ранения.
Об успешно проведённой операции спецподразделения журналистам сообщили в Министерстве обороны страны.
Военнослужащие спецназа арестовали девять террористов, в том числе трёх организаторов террористических атак. Один из них непосредственно несёт ответственность за недавнее нападение в провинции Забуль, приведшее к многочисленным жертвам среди мирного населения, — передаёт сообщение ведомства «Интерфакс».
Ранее, 19 сентября, террористы из движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) подорвали в провинции Забуль заминированный автомобиль. Близлежащие здания были разрушены в результате.
Позже члены указанного движения взяли на себя ответственность за теракт.
Ранее, как передавал News.ru, сотрудники ФСБ задержали в Дагестане сторонника террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ).
Молодой человек 2000 года рождения был задержан, когда доставал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.
По данным ФСБ, задержанный стал сторонником ИГ в августе 2019 года и планировал осуществить теракт против правоохранителей или представителей местных органов власти.