https://static.news.ru/photo/ae0d958a-1f4b-11ea-9989-fa163e074e61_660.jpg Макс Корж Фото: Макс Корж/vk.com

Организатор концерта Макса Коржа Илья Хипхоп прокомментировал инцидент, возникший во время выступлении певца в Перми. Пожарные тушили фаеры, с которыми пришли некоторые поклонники белорусского исполнителя.

Как рассказал Хипхоп, никакой драки не было. Сотрудники МЧС просто делали свою работу.

Если загорается фаер, то нельзя его тушить сразу в руках у человека, чтобы он его не бросил на пол, не дай бог. А если фаеры падали на пол, у пожарных была задача не допустить никакого возгорания, вот они и заливали фаеры на полу, на всякий случай. Это всё просто раздули, никто никому не мешал, — приводит РЕН ТВ слова организатора.

Ранее в СМИ сообщалось о потасовке. Очевидцы говорили, что кто-то из зрителей отобрал пожарный рукав у дежурных, потом в ситуацию вмешались охрана и полиция.

11 декабря болельщики французского «Лиона» повздорили с футболистами команды после окончания матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:2). Один из болельщиков «Лиона» после матча выбежал на поле с баннером, на котором были изображены осёл и призыв «убираться из команды», обращённый к защитнику клуба Марсело. Капитан «Лиона» Мемфис Депай подбежал к болельщику и попытался отобрать у него баннер, но не смог этого сделать. Затем на поле выбежали другие болельщики французского клуба. Сотрудникам службы безопасности стадиона удалось предотвратить драку, писал NEWS.ru.