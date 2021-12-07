Опубликованы подробности гибели сына экс-губернатора Хабаровска

Эксперты огласили причину смерти сына экс-губернатора Хабаровского края Дмитрия Ишаева. На вскрытии было установлено, что он скончался от инфаркта, ставшего результатом ишемической болезни сердца. Мужчина часто приезжал в гостиницу «Парус», где останавливался на несколько дней. В номере, где нашли тело покойного, обнаружены наркотические вещества и алкоголь, передаёт Telegram-канал «112».



4 декабря в 16:40 в «Парусе» в Хабаровске было обнаружено тело Дмитрия Викторовича Ишаева 1972 года рождения. По данным следствия, покойный в последние дни проживал в 302-м номере гостиницы «Парус». С начала декабря стал злоупотреблять алкоголем. По его просьбе охранник доставлял ему спиртные напитки.

Из архива видеонаблюдения было установлено, что 2 декабря в номер к Ишаеву заходили две женщины, которых Дмитрий лично проводил на следующий день около 11:00 часов. В тот же день к Ишаеву заходил мужчина, личность которого установить не удалось. Также выявлено, что 3 декабря Ишаев выходил из номера в одном банном полотенце, босиком ходил по коридору гостиницы, после чего вернулся в номер и больше не покидал его, а спустя некоторое время его нашли мёртвым. По словам охранника, 3 декабря он в последний раз общался с Ишаевым в 21:05 по телефону. Дмитрий Викторович сказал, что у него всё хорошо и услуги охранника не требуются.

Ранее близкие умершего рассказали , что у него были проблемы с сердцем. Предположительной причиной смерти стал инфаркт.

Бывший хабаровский губернатор, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев находится под домашним арестом с марта 2019 года. Его обвиняют в организации растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ).