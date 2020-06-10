Опубликованы кадры задержания подозреваемых в подготовке теракта

https://static.news.ru/photo/3f44ce90-ab30-11ea-a77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

ФСБ опубликовала кадры спецоперации по задержанию членов организованной преступной группировки, подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе.

Террористы планировали совершить атаку на местном рынке. В ходе спецоперации у них были изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, передаёт Nation News.

Позже в ФСБ отметили, что задержанные являются гражданами РФ и связаны с украинскими радикальными националистами, воюющими в Донбассе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что неизвестные лица подорвали броневик Вооружённых сил Украины. Инцидент произошёл в Авдеевке.