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Опубликованы кадры задержания готовившего теракт неонациста во Владивостоке

10:41, 30 сентября 2021
Опубликованы кадры задержания готовившего теракт неонациста во Владивостоке Фото: fsb_rossii_official/instagram.com
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Федеральная служба безопасности показала кадры задержания неонациста во Владивостоке. На видео, опубликованном изданием RT, вооружённые силовики врываются в квартиру к молодому человеку и кладут его лицом на пол.

На кадрах также видны изъятые во время обыска холодное оружие и компоненты для приготовления взрывчатки.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ пресекли теракт, который готовил один из лидеров местного неонацистского объединения «Правые Приморья». Задержанный 2000 года рождения планировал устроить взрыв с целью оказать воздействие на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики.

В ходе обыска силовики изъяли у злоумышленника компоненты взрывчатки, инструкции по изготовлению бомбы и холодное оружие. В отношении него было возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

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