Опубликованы кадры задержания готовившего теракт неонациста во Владивостоке

Федеральная служба безопасности показала кадры задержания неонациста во Владивостоке. На видео, опубликованном изданием RT, вооружённые силовики врываются в квартиру к молодому человеку и кладут его лицом на пол.

На кадрах также видны изъятые во время обыска холодное оружие и компоненты для приготовления взрывчатки.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ пресекли теракт, который готовил один из лидеров местного неонацистского объединения «Правые Приморья». Задержанный 2000 года рождения планировал устроить взрыв с целью оказать воздействие на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики.