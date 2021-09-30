Опубликованы кадры задержания готовившего теракт неонациста во Владивостоке
Федеральная служба безопасности показала кадры задержания неонациста во Владивостоке. На видео, опубликованном изданием RT, вооружённые силовики врываются в квартиру к молодому человеку и кладут его лицом на пол.
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Как сообщалось, сотрудники ФСБ пресекли теракт, который готовил один из лидеров местного неонацистского объединения «Правые Приморья». Задержанный 2000 года рождения планировал устроить взрыв с целью оказать воздействие на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики.
В ходе обыска силовики