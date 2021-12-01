Опубликованы кадры обысков у коучей, известных жёсткими мерами воздействия

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у коучей из Московского тренингового центра. Они «прославились» своими жёсткими методиками, доводящими иногда до суицида. Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела в отношении тренеров центра супругов Тихоновых и коуча по фамилии Наумова, сообщает РЕН ТВ.

У этой организации появилась дурная слава из-за специфичных, жёстких методик личностного роста. Слушателей в процессе унижали или заставляли издеваться над другими. После этого было много попыток самоубийства. Одним из учеников коучей был даже бывший муж Лолиты Милявской.

Ранее сообщалось, что Тони Роббинс, известный лайф-коуч и бизнес-тренер, занимающийся темой саморазвития, проведёт четырёхдневный онлайн-семинар в России. Он славится в мире неоднозначной репутацией, за его «секреты успеха» люди по всему миру платят бешеные деньги, но зачастую выходят из зала разочарованными.

Так произошло и в 2018 году, когда американский коуч приехал в столичный СК «Олимпийский». Ранее хаос на выступлении Роббинса, организованном частной бизнес-школой «Синергия», запомнился даже тем, кто остался без претензий к мотиватору. NEWS.ru тогда подробно рассказывал обо всех проколах организаторов. Если кратко: повсюду были огромные очереди, давка, аппараты для перевода на русский язык не работали из-за севших батареек, а сам коуч вышел на сцену с задержкой на четыре часа.