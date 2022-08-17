Опубликованы кадры лесного пожара, дым от которого дошел до Москвы

Фото: aviales.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал видео лесного пожара в Рязанской области, дым от которого дошел до Москвы. Пожар действует примерно в 200 километрах от столицы.

Лесной пожар в Рязанской области прямо сейчас, дым от него окутал часть региона и дошёл до Москвы, — говорится в сообщении.

Ранее жители Москвы пожаловались на сильный запах гари и смог в некоторых районах на западе и юго-западе столицы. Причиной этому могло стать легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области, сообщили в Рослесхозе. Как уточнили NEWS.ru в столичном главке МЧС РФ, задымлений в самой Москве не обнаружено.

В начале августа в Москве произошел пожар на складе Ozon, который удалось потушить только спустя пять дней. Пламя охватило площадь 55 тысяч квадратных метров, частично обрушились кровля и стены здания. В борьбе с огнем задействовали 45 единиц техники и 133 человека, а также вертолёты Ми-8, Ка-32 и пожарный поезд. Пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы, судьба двоих неизвестна.