Опубликованы кадры из квартиры убитых студенток под Оренбургом

Следственный комитет России опубликовал кадры из квартиры в городе Гае Оренбургской области, где жили убитые студентки. По предварительной версии, преступник устроил там пожар, чтобы замести следы. Об этом сообщает СК РФ.
На телах троих девушек обнаружены множественные колото-резаные раны. Двоих погибших нашли в квартире, третью — в 100 метрах от дома. Известно, что студентки 17, 18 и 19 лет приехали на учёбу из Башкирии.
Возбуждено уголовное дело, прокуратура взяла расследование под особый контроль.
Ранее сообщалось, что правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве трёх студенток медицинского колледжа под Оренбургом. Предположительно, девушек убил 18-летний молодой человек.
По предварительным данным, он встречался с одной из убитых. Речь идёт о 17-летней студентке.