Опубликованы кадры из квартиры убитых студенток под Оренбургом

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Ход расследования дела об убийстве трёх студенток под Оренбургом взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на сайте ведомства. Также СК опубликовал кадры с места происшествия.

Ранее после тушения пожара в квартире жилого дома в Гае были обнаружены тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Ещё одна погибшая была найдена во дворе. Убитым было 17, 18...