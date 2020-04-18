Опубликовано видео задержания замглавы Хакасии

https://static.news.ru/photo/1f258eac-816d-11ea-8cea-fa163e074e61_660.jpg Сергей Новиков Фото: r-19.ru

Следственный комитет России разместил на своём официальном канале в YouTube ролик с задержанием сотрудниками ФСБ и. о. заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова, который также является региональным министром строительства и ЖКХ. Причиной стало получение чиновником взятки.

Как сообщили в СК Хакасии, сумма «отката» составила 2 млн рублей. В отношении Новикова возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере. — NEWS.ru).

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ направляются к белой Toyota Camry, в которой находится чиновник. Его просят заглушить мотор, а затем вытаскивают из автомобиля и надевают наручники.

По предварительным данным, чиновник получил деньги от представителя строительной фирмы, участвующей в возведении диспансера в посёлке Туим. Речь идёт о Туимском психоневрологическом интернате. По версии правоохранительных органов, Сергей Новиков, являясь должностным лицом, потребовал от строительной организации взятку — 12 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее житель Хакасии рассказал детали задержания исполняющего обязанности заместителя главы региона Сергея Новикова.