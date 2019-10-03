Видеозапись, которая была сделана во время задержания сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, появилась в Сети.
Он не остановился по требованию сотрудников ДПС и устроил гонки по московским дорогам. По предварительной информации, 25-летний мужчина был под действием наркотиков, пишет
Сейчас Алана и его приятеля везут на медосвидетельствование.
В автомобиле BMW сотрудники полиции нашли два пакетика, вероятно от кокаина, вещество, похожее на гашиш, пистолет-пугач и патроны. Помимо всего прочего за Ибрагимовым-младшим числятся больше 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тысячи рублей.
Сына топ-менеджера МТС правоохранителям пришлось преследовать в течение нескольких часов. Когда им всё-таки удалось остановить нарушителя, тот отказался выходить из машины. Помимо Алана в автомобиле находился его приятель Никита Калгашкин.
Ранее в Интернете появилось новое видео задержания актрисы Натальи Бочкарёвой с наркотиками, писал News.ru.
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