https://static.news.ru/photo/55c73cbe-e5c1-11e9-9b8c-fa163e074e61_660.jpg Руслан Ибрагимов Фото: moskva.mts.ru

Видеозапись, которая была сделана во время задержания сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова, появилась в Сети.

Он не остановился по требованию сотрудников ДПС и устроил гонки по московским дорогам. По предварительной информации, 25-летний мужчина был под действием наркотиков, пишет Life .

Сейчас Алана и его приятеля везут на медосвидетельствование.

В автомобиле BMW сотрудники полиции нашли два пакетика, вероятно от кокаина, вещество, похожее на гашиш, пистолет-пугач и патроны. Помимо всего прочего за Ибрагимовым-младшим числятся больше 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тысячи рублей.

Сына топ-менеджера МТС правоохранителям пришлось преследовать в течение нескольких часов. Когда им всё-таки удалось остановить нарушителя, тот отказался выходить из машины. Помимо Алана в автомобиле находился его приятель Никита Калгашкин.

Ранее в Интернете появилось новое видео задержания актрисы Натальи Бочкарёвой с наркотиками, писал News.ru.