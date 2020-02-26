https://static.news.ru/photo/f18f10a8-586d-11ea-be25-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Появилось видео задержания подростков, готовивших нападение на школу в Саратове. Спецоперация прошла на территории заброшенного бомбоубежища, где злоумышленники хранили обрез ружья.

По данным силового ведомства, в нападениях на школы подростки планировали использовать самодельные зажигательные смеси. Задержанные уже дали признательные показания. Выяснилось, что на массовое убийство они решились из чувства мести. Всего они планировали убить примерно 40 человек.

СК по региону возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц», писал NEWS.ru.