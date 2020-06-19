Опубликовано видео вывоза тел погибших при стрельбе на Приорова в Москве

https://static.news.ru/photo/d0330ea8-b1c0-11ea-b9a0-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: https://vk.com/moscow.sledcom

Тела жертв стрельбы начали вывозить из дома по улице Приорова в Москве. Это останки самого стрелка, его 24-летней девушки, её матери и малолетнего племянника.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, на месте происшествия — в квартире убитых работают полиция и следственный комитет. Тела четырёх человек полицейские обнаружили, прибыв по вызову девушки. которую позже застрелил её 21-летний ухажёр, сообщает Пятый канал.

По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность. Девушка рассталась с молодым человеком, она несколько раз меняла номер телефона, избегая встреч с ним. Однако трагедии избежать не удалось: мужчина поссорился с девушкой и убил всех, кто на тот момент оказался в квартире.

Ранее NEWS.ru сообщал, что убийца трёх человек на севере Москвы оказался националистом, поклонником Гитлера и два года назад ездил на Украину. СМИ выяснили новые подробности случившегося.