Опубликовано видео столкновения «Газели» с пожарной машиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры столкновения пожарной машины с «Газелью» на перекрестке в Елабуге в Татарстане, видео публикует Telegram-канал Mash Iptash. Очевидцы считают, что виновником аварии стал работник МЧС, который ехал без сирены. В ГИБДД, напротив, заявили, что столкновение произошло из-за водителя грузовика.

Водитель и пассажир фургона попали в больницу с черепно-мозговыми травмами и ушибами. Информации о травмах водителя и пассажиров пожарной машины не поступало.

Ранее на западе Москвы два человека пострадали в результате столкновения кареты скорой помощи и грузовика. Авария произошла в районе дома 38 на проспекте Вернадского.

12 сентября в Опочецком районе Псковской области в результате серьезного ДТП два человека погибли и 14 пострадали. На дороге столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Большую часть пострадавших эвакуировали в Московскую область.