https://static.news.ru/photo/e6c7c5f2-22cb-11ea-8adc-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/atheist_blog_vk/Global Look Press

В Сети появилось видео того, как правоохранительные органы проводят обыск в квартире в доме стрелявшего у ФСБ Евгения Манюрова. Мужчина проживал в Подольске, к его пятиэтажки и приехали силовики.

По предварительным данным, московский стрелок ходил в тир, где стрелял из охотничьего карабина. Он даже занял призовое место на не так давно прошедших соревнованиях, сообщает Пятый канал.

По непроверенной информации, полтора года назад Манюров пытался продать через интернет гладкоствольное ружьё Бекас РП16-1, он просил за него 8 тысс. рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предполагаемый злоумышленник, который устроил стрельбу около здания ФСБ на Лубянке в Москве, активно увлекался стрельбой и даже участвовал в состязаниях. Уроженцу Московской области было 39 лет.