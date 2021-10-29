Опубликовано видео с места убийства девочек-сестёр в Туве

МВД России показало видео с места убийства двух несовершеннолетних сестёр в столице Тувы в Кызыле. На кадрах, опубликованных изданием «360», видны двор, окруженный девятиэтажками, сотрудники полиции и служебные машины с мигалками.

Как сообщалось, тела двух девочек, девяти и 14 лет, были найдены на одной из улиц города. Младшая сестра скончалась от множественных травм на месте происшествия, вторая девочка — позднее в медицинском учреждении.

По подозрению в убийстве правоохранительными органами субъекта задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики, привлекавшийся ранее по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угоне. Заведено уголовное дело. Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве двух малолетних (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как пояснили в в региональном главке СК, погибшие были родными сёстрами. В семье осталась ещё одна девятилетняя девочка.

По информации Telegram-канала SHOT, трёх детей воспитывала мать одна. Чтобы прокормить семью, женщина работала по ночам в кафе и сдавала комнату в их квартире. Около пяти утра у снимавшего комнату уроженца Тес-Хемского района возник конфликт с детьми, которые в это время не спали. Он пришёл в ярость и выкинул их с балкона.

Ранее пропавшую в Астраханской области пятилетнюю девочку обнаружили погибшей. По предварительным данным, она утонула. Ребёнок ушёл 30 октября из частного дома в селе Барановка Красноярского района. После этого её больше не видели.