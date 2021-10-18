Опубликовано видео с места стрельбы в школе под Пермью

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Специалисты территориального управления Росздравнадзора в столичном регионе совместно с правоохранительными органами пресекли деятельность мошенников, которые продавали в Подмосковье поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как сообщается, в группу входили два медработника одной из подмосковных больниц, которые вносили фиктивные сведения о вакцинации граждан на Единый портал госуслуг, и ещё шесть посредников, искавших клиентов в Интернете....