Опубликовано видео с места стрельбы в школе под Пермью

В Сети появилось видео с места стрельбы в посёлке Сарс в Пермском крае. На кадрах видно, что у образовательного учреждения стоят местные жители, школьники и машины скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов находятся внутри здания и по периметру.
Стрельбу в школе устроил 12-летний подросток. Школьник произвёл два выстрела из огнестрельного оружия «Сайга». Он попал в потолок и дверь. Пострадал один ребёнок. После того как шестиклассник выстрелил в дверь, одному из детей осколком стекла поранило ногу. Остальные находятся в шоковом состоянии и покинули школу.
Причиной ЧП могла стать травля. Ученик уже задержан.
Следственный комитет России возбудил по данному факту два новых уголовных дела. Расследование ведётся по статьям 293 УК РФ (халатность) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).