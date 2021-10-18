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Опубликовано видео с места стрельбы в школе под Пермью

11:30, 18 октября 2021
Опубликовано видео с места стрельбы в школе под Пермью Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Сети появилось видео с места стрельбы в посёлке Сарс в Пермском крае. На кадрах видно, что у образовательного учреждения стоят местные жители, школьники и машины скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов находятся внутри здания и по периметру.

Стрельбу в школе устроил 12-летний подросток. Школьник произвёл два выстрела из огнестрельного оружия «Сайга». Он попал в потолок и дверь. Пострадал один ребёнок. После того как шестиклассник выстрелил в дверь, одному из детей осколком стекла поранило ногу. Остальные находятся в шоковом состоянии и покинули школу.

Причиной ЧП могла стать травля. Ученик уже задержан.

Следственный комитет России возбудил по данному факту два новых уголовных дела. Расследование ведётся по статьям 293 УК РФ (халатность) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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