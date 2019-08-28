https://static.news.ru/photo/ad608af2-c96f-11e9-a857-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Появились первые кадры с места обрушения двухэтажного здания в Новосибирске, где под завалами оказались рабочие. Их опубликовал Следственный комитет России.

На кадрах видно, как сотрудники МЧС разбирают завалы. К спасению людей привлекли специальную технику. На место ЧП прибыл мэр Новосибирска Анатолий Локоть и сотрудники Сибирской генерирующей компании, которая является владельцем строения.

По факту ЧП СК РФ возбудил уголовное дело. Расследование ведётся по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Место происшествия осматривают криминалисты. Они установят все обстоятельства инцидента.

Ранее News.ru писал, что спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирска тело второго погибшего. По предварительным данным, всего в зоне обрушения могли находиться 12 рабочих.