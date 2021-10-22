Опубликовано видео с места крушения самолёта в Подмосковье

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МЧС показало видео с места крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье. На кадрах, опубликованных ведомством, видны дымящиеся обломки воздушного судна и работа оперативных служб на месте трагедии.

ЧП произошло около деревни Ватулино под Рузой. Борт вылетел с аэродрома и сразу рухнул, после чего начался пожар. На борту находились два человека, оба они погибли.

По данным спасательного ведомства, упал сверхлёгкий летательный аппарат Аэропракт А-22 «Летучая лисица». Он рассчитан на двоих пассажиров.

По факту крушения СК возбудил уголовное дело. Расследование будут вести по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В качестве основных версий ЧП рассматривается ошибка пилотирования, не исключается и версия технической неисправности.

Ранее легкомоторный самолёт L-410 с парашютистами аэроклуба потерпел крушение в Мензелинском районе Татарстана 10 октября. На борту находились 22 человека. В результате катастрофы погибли 16 человек, шестеро выжили. Причиной крушения власти назвали отказ двигателя.