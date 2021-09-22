Опубликовано видео с места крушения Ан-26 в Хабаровском крае

Видео с места падения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае появилось в Сети. Обломки воздушного судна были обнаружены с воздуха, фрагменты найдены на верху сопки в районе посёлка Корфовский, сообщает РЕН ТВ.
Изъята документация по самолёту, расследованием происшествия
Произведена выемка документации по прохождению предполётного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; лётная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа, — говорится в сообщении ведомства.
Также изъяты образцы топлива, которые будут направлена на экспертизу.
Самолёт Ан-26 пропал 22 сентября в районе заповедника в 38 км от Хабаровска. На борту находились шесть членов экипажа. Воздушное судно выполняло технический полёт. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что обломки пропавшего самолёта Ан-26 найдены под Хабаровском. Дирекция заповедников края также подтверждает эту информацию.