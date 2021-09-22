Опубликовано видео с места крушения Ан-26 в Хабаровском крае

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Видео с места падения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае появилось в Сети. Обломки воздушного судна были обнаружены с воздуха, фрагменты найдены на верху сопки в районе посёлка Корфовский, сообщает РЕН ТВ.

Изъята документация по самолёту, расследованием происшествия занимается Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Произведена выемка документации по прохождению предполётного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования; лётная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа, — говорится в сообщении ведомства.

Также изъяты образцы топлива, которые будут направлена на экспертизу.

Самолёт Ан-26 пропал 22 сентября в районе заповедника в 38 км от Хабаровска. На борту находились шесть членов экипажа. Воздушное судно выполняло технический полёт. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что обломки пропавшего самолёта Ан-26 найдены под Хабаровском. Дирекция заповедников края также подтверждает эту информацию.