Опубликовано видео с места ДТП с автобусом, где пострадали 13 человек

В Сети появилось видео с места ДТП с автобусом в Нижегородской области, где пострадали 13 человек. Десять человек госпитализированы в ЦРБ Балахны, сообщил в Instagram глава областного Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Десять человек доставлены в ЦРБ Балахны. Состояние лёгкой и средней тяжести. Детей среди пострадавших нет, — написал представитель областного правительства.

В частности, глава ведомства уточнил, что пострадали 13 человек, а не 14, как об этом говорилось ранее. Известно, что один человек оказался зажат между сиденьями, после освобождения он будет также госпитализирован в ЦРБ Балахны.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Авария произошла рано утром 20 ноября. Автобус следовал в Иваново, по дороге он перевернулся и улетел в кювет. На момент ДТП в салоне находились 35 пассажиров.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением транспортным средством.

Ранее сообщалось, что авария с автобусом в Нижегородской области произошла на 333 километре трассы. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.