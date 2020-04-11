Опубликовано видео пожара в колонии под Иркутском

https://static.news.ru/photo/3141d470-7b86-11ea-8cf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Непростой Ангарск/vk.com

Кадры большого пожара на территории исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области появились в Сети. На них видно, что огонь в производственных цехах полыхает и в ночное время.

Видео пожара разместил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что спасатели локализовали пламя на площади 30 тысяч кв. м.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

Ранее NEWS.ru сообщал, что по информации Следственного комитета, пожар в исправительной колонии является результатом бунта заключённых. В этой колонии вечером 9 апреля заключённые напали на сотрудника и устроили беспорядки. Инициатором стал один из злостных нарушителей внутреннего распорядка, который призывал других осуждённых к бунту.