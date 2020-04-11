Опубликовано видео пожара в колонии под Иркутском

Кадры большого пожара на территории исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области появились в Сети. На них видно, что огонь в производственных цехах полыхает и в ночное время.
Видео пожара
Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».
Ранее NEWS.ru сообщал, что по информации Следственного комитета, пожар в исправительной колонии является результатом бунта заключённых. В этой колонии вечером 9 апреля заключённые напали на сотрудника и устроили беспорядки. Инициатором стал один из злостных нарушителей внутреннего распорядка, который призывал других осуждённых к бунту.
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