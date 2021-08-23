Опубликовано видео последних секунд жизни дяди убитой в Тюмени девочки

Запись с камер видеонаблюдения у стихийного мемориала погибшей в Тюмени девочки появилась в Сети. На кадрах запечатлены последние секунды жизни её дяди, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина погиб в ночь на 20 августа. На кадрах видно, как он разговаривает с кем-то из местных жителей. После этого запись обрывается, потом уже видно, как мужчина лежит на асфальте. Ему пытаются оказать помощь, но реанимация уже бесполезна.

Накануне семья убитой девочки объявила сбор средств на похороны родственников. Тело погибшей в конце июня девочки было найдено 19 августа. Расследуется дело по статье об убийстве малолетнего ребёнка.

Ранее сообщалось, что к делу об убийстве восьмилетней тюменской школьницы подключился один из лучших «охотников на маньяков» в стране подполковник Евгений Карчевский. Он уже прибыл в Тюмень из Москвы.