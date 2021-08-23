Опубликовано видео последних секунд жизни дяди убитой в Тюмени девочки
Запись с камер видеонаблюдения у стихийного мемориала погибшей в Тюмени девочки появилась в Сети. На кадрах запечатлены последние секунды жизни её дяди, сообщает РЕН ТВ.
Мужчина
Накануне семья убитой девочки объявила сбор средств на похороны родственников. Тело погибшей в конце июня девочки было найдено 19 августа. Расследуется дело по статье об убийстве малолетнего ребёнка.
Ранее сообщалось, что к делу об убийстве восьмилетней тюменской школьницы подключился один из лучших «охотников на маньяков» в стране подполковник Евгений Карчевский. Он уже прибыл в Тюмень из Москвы.