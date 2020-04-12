Опубликовано видео побега пациентов из психбольницы в Иркутске

https://static.news.ru/photo/e6b00f58-7c7f-11ea-a7f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео побега пациентов областной психиатрической больницы Иркутска. Всего медучреждение удалось покинуть шестерым больным.

На опубликованных кадрах видно, что побег был тщательно спланирован. На смене в этот момент находились два врача. Сначала один из пациентов подошёл к дежурному врачу, сидящему в коридоре, и приставил к его горлу какой-то предмет. Парень, по всей видимости, потребовал у медработника ключи. Получив их, он начал двигаться в сторону выхода, удерживая врача в заложниках.

Ранее NEWS.ru писал, что МВД разослало ориентировки на всех сбежавших. По некоторым данным, им от 19 до 28 лет.