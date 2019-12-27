https://static.news.ru/photo/b87e4b8e-2899-11ea-b540-fa163e074e61_660.jpg Фото: emer.gov.kz

Появились первые кадры с места авиакатастрофы в Казахстане. На них видно, что передняя часть самолёта сильно разрушена. На земле лежат люди.

Ранее появилась расшифровка последних переговоров пилотов с диспетчерами. Из неё следует, что лайнер готовился к взлёту в штатном режиме.

Трагедия произошла утром 27 декабря. Самолёт выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. В аэропорту сообщили, что во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание.

На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По уточнённым данным, погибло 12 человек. 28 декабря объявлено в Казахстане днём общенационального траура.

Деятельность компании Bek Air, которой принадлежало судно, остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы.

Fokker 100 — среднемагистральный пассажирский самолёт нидерландской авиастроительной компании. Производство этих лайнеров завершилось в 1997 году.

К расследованию привлекаются специалисты Международного авиационного комитета, писал NEWS.ru.