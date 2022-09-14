Опубликовано видео страшного наезда автомобилиста на ребенка В Петропавловске-Камчатском водитель сдававшей назад машины переехал ребенка дважды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети опубликовано видео наезда водителя на ребенка в Петропавловске-Камчатском, кадрами с происшествия поделился RT. Владелец автомобиля, сдававший назад на парковке возле магазина, не увидел семилетнего мальчика за транспортным средством и переехал его дважды.

В момент наезда мальчик присел за автомобилем, чтобы поправить обувь. В ГИБДД сообщили, что потерпевшего доставили в больницу с многочисленными травмами, включая перелом ключицы.

Информации о водителе, сбившем ребенка, не поступало.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля ВАЗ 6 сентября на западе Москвы сбил 12-летнего ребенка, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом «закрытый перелом левой голени». Водитель с места ДТП скрылся.