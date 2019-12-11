https://static.news.ru/photo/892fa04a-1c22-11ea-aede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernhard Classen/imageBROKER.com/Global Look Press

В Сети появилось видео нападения семерых молодых людей на девушек в центре Санкт-Петербурга. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

Baza опубликовала видео нападения семерых мужчин на девушек в центре Петербурга. На ролике видно, как одну из подруг ударили по лицу, после чего она упала и не смогла встать https://t.co/foFqiNRsv8 pic.twitter.com/pG2GE2clb6 — TJ (@tjournal) 11 декабря 2019 г.

На видео видно, как компания парней заходит в кафе, где девушка, по всей видимости, решила спрятаться со своей подругой. В какой-то момент они настигли потерпевшую, и один из молодых людей ударил её по лицу. После этого девушка упала лицом на пол и больше не смогла подняться.

Инцидент произошёл на Лиговском проспекте. Примерно в 22:00 компания из четырёх девушек гуляла по городу, когда сзади к ним подошла группа мужчин. Подруга избитой Алина рассказала, что нападавшие сразу начали в грубой форме оскорблять подруг, говоря, что у них вызывающий внешний вид. Потерпевшая по имени Екатерина намеревалась достать перцовый баллончик, чтобы отпугнуть агрессоров, за что немедленно получила удар по лицу. Мужчины после этого удалились, однако Екатерина погналась за ними, призывая к ответу. В итоге она была жестоко избита. Сами нападавшие скрылись.

Скорую помощь пришлось вызывать прямо к кофейне. У Екатерины диагностировали сотрясение мозга. По факту инцидента девушки планируют подавать заявление в полицию, писал NEWS.ru.