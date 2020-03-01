Фото: Vladimir Danilov/Russian Look/Global Look Press

Видео избиения блогера Дмитрия Городецкого главным редактором «Учительской газеты» появилось в Сети. На нём запечатлён финал конфликта.

Арслан Хасавов повалил Городецкого на пол, бьёт его, а после применяет удушающий приём.

Сбив меня с ног, он душил меня одной рукой, а другой бил изо всех сил по голове. Я никогда ранее не сталкивался с такой агрессией в свою сторону, — рассказал РЕН ТВ детали происшествия бьюти-блогер Дмитрий Городецкий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главред «Учительской газеты» Арслан Хасовов, избивший блогеров Петрова и Городецкого, сам обратился с заявлением в полицию. Журналист заявил, что виновником конфликта стал Андрей Петров, хотя избивал писатель его приятеля Городецкого.

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