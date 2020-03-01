Фото: Vladimir Danilov/Russian Look/Global Look Press

Главред «Учительской газеты» Арслан Хасовов, избивший блогеров Петрова и Городецкого, сам обратился с заявлением в полицию. Журналист заявил, что виновником конфликта стал Андрей Петров, хотя избивал писатель его приятеля Городецкого.

Хасавов указал в заявлении, что пришёл ночью к соседу — Петрову — попросить сделать музыку потише, так как проснулся ребёнок. Но тот вместо этого якобы сразу распылил ему в лицо...