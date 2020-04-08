Опубликовано видео ДТП с Никасом Сафроновым

https://static.news.ru/photo/523be162-7973-11ea-a9ca-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Момент аварии с участием автомобиля Никаса Сафронова попал на дорожные камеры.

На кадрах видно, как в стоящую на светофоре машину влетает другой участник движения. Та по инерции врезается в легковушку. ДТП произошло после того, как водитель такси уснул за рулём.

Художник ехал с братом в магазин за продуктами для праздничного стола в честь своего дня рождения. В результате происшествия он ударился головой об руль, разбил губу и повредил палец. Также у Сафронова шатается зуб.

Два человека, ехавшие в автомобиле каршеринга, получили более серьёзные травмы и попали в больницу, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что Сафронов попал в ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве. Вместе с ним в машине ехал один из его братьев. Автомобиль художника Porsche столкнулся с двумя другими машинами в 01:40 мск в районе дома № 18.