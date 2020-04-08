Опубликовано видео ДТП с Никасом Сафроновым

Момент аварии с участием автомобиля Никаса Сафронова попал на дорожные камеры.
На кадрах видно, как в стоящую на светофоре машину влетает другой участник движения. Та по инерции врезается в легковушку. ДТП произошло после того, как водитель такси уснул за рулём.
Художник ехал с братом в магазин за продуктами для праздничного стола в честь своего дня рождения. В результате происшествия он ударился головой об руль, разбил губу и повредил палец. Также у Сафронова шатается зуб.
Два человека, ехавшие в автомобиле каршеринга, получили более серьёзные травмы и попали в больницу,
Ранее NEWS.ru писал, что Сафронов попал в ДТП на Тверской-Ямской улице в Москве. Вместе с ним в машине ехал один из его братьев. Автомобиль художника Porsche столкнулся с двумя другими машинами в 01:40 мск в районе дома № 18.
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