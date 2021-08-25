Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени

МВД опубликовало видео допроса, на котором подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени даёт признательные показания. Школьница ушла из дома на улице Судостроительной 30 июня гулять и больше не вернулась, сообщается на сайте министерства.

Тело девочки нашли 19 августа на берегу озера Оброчное. Оно было завёрнуто в полиэтилен, кусок половика и уложено в коробку из-под бытовой техники. Позже следователи выяснили, что бытовую технику передавали в расположенный рядом мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из сотрудников этого предприятия был найден половик с отрезанным куском. Мужчину задержали.

Задержан за убийство несовершеннолетней, — говорит на кадрах подозреваемый.

Экспертиза подтвердила, что ДНК задержанного совпадает с образцами, изъятыми на теле убитой девочки. Расследованием преступления занимается центральный аппарат СК.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней Анастасии Муравьёвой в Тюмени раньше служил в полиции. Подозреваемый снимал квартиру в соседнем доме, там же ранее нашли её телефон, но тогда не связали это с мужчиной.