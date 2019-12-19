https://static.news.ru/photo/7e65eaec-22e5-11ea-8ac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/atheist_blog_vk/Global Look Press

Новые кадры со стрельбы у здания ФСБ в Москве появились в Сети. Они сделаны с соседнего здания.

На кадрах видно, как человек в тёмной одежде бежит вдоль центрального архива ФСБ в Фуркасовском переулке. Предположительно, это Евгений Манюров, который ведёт стрельбу, а затем скрывается за углом здания. Видео появилось на телеканале RT.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Манюров, которого называют предполагаемым стрелком по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, не был женат и не состоял в отношениях. Об этом рассказала его мать.