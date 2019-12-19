Новые кадры со стрельбы у здания ФСБ в Москве появились в Сети. Они сделаны с соседнего здания.
На кадрах видно, как человек в тёмной одежде бежит вдоль центрального архива ФСБ в Фуркасовском переулке. Предположительно, это Евгений Манюров, который ведёт стрельбу, а затем скрывается за углом здания. Видео
Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Манюров, которого называют предполагаемым стрелком по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, не был женат и не состоял в отношениях. Об этом рассказала его мать.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен