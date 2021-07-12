Опубликовано фото пермского стрелка с выпускного в школе

В Сети появилось фото пермского стрелка Тимура Бекмансурова, предположительно, убившего по меньшей мере восемь человек в Пермском государственном национальном исследовательском университете, с выпускного в 60-й школе. Снимок имеется в распоряжении у Telegram-канала Mash.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Жертвами нападения стали восемь человек, 28 раненых получают медицинскую помощь.

Преступление нападавший объяснил тем, что ему «нравится причинять людям боль». Об этом он написал в своём послании. Стрелок добавил, что чувствует, как каждый день лишь является повторением предыдущего: он начинается со «звона в голове». Молодой человек чувствовал себя уставшим даже после сна и не мог отделаться от ощущения нереальности происходящего.

Сейчас Бекмансуров находится в тяжёлом состоянии в больнице: он получил ранение грудной клетки и ног, также у него выявлено поражение кишечника и печени.

Ранее психолог объяснил, почему Бекмансуров слышал «звон в голове», и предположил, что подтолкнуло его к совершению тяжкого преступления.