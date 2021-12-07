Опубликовано фото мужчины, устроившего стрельбу в московском МФЦ

Опубликовано фото 45-летнего Сергея Глазова, устроившего стрельбу в московском МФЦ. Telegram-канал Shot также опубликовал список пострадавших: среди них 35-летний Евгений Кондратьев, 33-летняя Зайнаб Таймазова и 10-летняя София К.

Взрослые госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с огнестрелом, девочка — в Морозовской ДГКБ, — говорится в сообщении канала.

После стрельбы в московском МФЦ возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Мужчине грозит пожизненное заключение. По данным источника «Интерфакса», его также проверят на вменяемость

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. По имеющимся данным, мужчина открыл стрельбу после конфликта из-за маски, когда охранник решил выпроводить вызывающе ведущего себя посетителя. По данным Telegram-канала «112», мужчина использовал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

В результате погибли сотрудник МФЦ Владимир Шемнев и охранник Алексей Рузлев. Ещё на троих человек нападавший, по предварительным данным, бросился с ножом, они ранены. Мэр столицы Сергей Собянин принёс соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате стрельбы.