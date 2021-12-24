Опубликовано фото избитого фигуриста Соловьёва в больнице

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва стабилизировалось. Он выложил фото с больничной койки в Instagram и рассказал, как себя чувствует. Также спортсмен поблагодарил близких и фанатов и пожурил своих обидчиков, напомнив, что за всё в жизни придётся нести ответственность.

Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам! Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность! Отдельное спасибо Татьяне Навке за незамедлительную помощь и веру в меня, — написал Соловьёв.

Он также отметил, что без его директора об этой истории никто бы не узнал, но «люди должны видеть на примере других, как бывает в жизни, как стоит и не стоит себя вести». Хотя признал, что изначально не хотел огласки. А за освещение в СМИ он поблагодарил Василия Конова и Тину Канделаки.

Соловьёва во вторник избили два студента юридического факультета разных столичных вузов. Дмитрий пытался заступиться за свою гражданскую жену — кёрлингистку Анну Сидорову.

Суд столицы арестовал обоих подозреваемых в нападении на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва на два месяца.