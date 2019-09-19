https://static.news.ru/photo/d8d5cd6e-dadb-11e9-a31f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Переписка старшего прапорщика 5-го отдела УВД по Московскому метрополитену Алексея Смирнова, расстрелявшего 18 сентября двоих сотрудников ОСБ в вестибюле станции «Рязанский проспект», с супругой попала в Сеть.

Преступление произошло около 17:40 вечера. Информация об этом начала распространяться после 19 часов.

Лёша, у тебя все в порядке? — пишет Смирнову женщина в 19:44. Ответа нет.

Следующее сообщение она написала в 20:37: «Я тебя люблю. Как к тебе приехать?»

Нет, все плохо, меня пытались подставить. Одного убил, другого ранил, — практически сразу отвечает Смирнов.

После этого его супруга написала, что ему «нашли адвоката» и она его очень любит. Переписку опубликовал Telegram-канал Baza.

Как ранее писал News.ru, 18 сентября в вестибюле станции во время проведения сотрудниками ОСБ оперативных мероприятий по задержанию сотрудника полиции метрополитена, которого подозревают в получении взятки, произошла перестрелка.

Гражданин, не имеющий документов, хотел передать подозреваемому денежные средства. Далее по каким-то причинам злоумышленник открыл огонь в сотрудников безопасности. В результате инцидента один человек погиб, второй ранен.