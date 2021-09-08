СМИ рассказали подробности о травмах пострадавших при взрыве в Ногинске
СМИ опубликовали подробности о травмах пострадавших при взрыве в Ногинске. По данным Телеграм-канала Life Shot, большинство из них получили ушибы.
Приводится список пострадавших, среди них
Ранее сообщалось, что отопление в доме 9а по улице 28 Июня 1906 года, где прогремел взрыв в Ногинске,
До этого поступили данные, что взрыв в жилом доме, по предварительной информации, был вызван утечкой газа. Взрывная волна обрушила три этажа, с первого по четвёртый, в результате оказались повреждены 30 квартир. Погибли два человека, количество пострадавших увеличивается.