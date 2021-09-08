СМИ рассказали подробности о травмах пострадавших при взрыве в Ногинске

СМИ опубликовали подробности о травмах пострадавших при взрыве в Ногинске. По данным Телеграм-канала Life Shot, большинство из них получили ушибы.

Приводится список пострадавших, среди них оказались женщина 44 лет с ушибом голени, девочка пяти лет с ушибом грудной клетки, 40-летнего жителя госпитализировали в нейрохирургию, у его дочери также диагностированы ушибы, мужчина в возрасте 64 лет находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Кроме того, ещё несколько человек находятся в больницах с ушибами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что отопление в доме 9а по улице 28 Июня 1906 года, где прогремел взрыв в Ногинске, не работало . Жители включили плиту, чтобы согреться ночью. По версии СМИ, огонь погас, газ заполнил помещение и сдетонировал, когда утром зажгли свет.

До этого поступили данные, что взрыв в жилом доме, по предварительной информации, был вызван утечкой газа. Взрывная волна обрушила три этажа, с первого по четвёртый, в результате оказались повреждены 30 квартир. Погибли два человека, количество пострадавших увеличивается.