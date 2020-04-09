Опубликован список пострадавших при пожаре в московском пансионате

https://static.news.ru/photo/e10d14e4-7a2a-11ea-bd8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Воронин Денис/АГН «Москва»

Журналисты опубликовали список пострадавших во время пожара в пансионате для пожилых людей на Мякининской улице в Москве.

Гаврилова Светлана Алексеевна, 80 лет

Чернухин Анатолий Иванович, 78 лет

Вайна Елена Вячеславовна, 90 лет

Еременко Тамара Ильинична, 84 года

Саводина Татьяна Николаевна, 86 лет

Селиванова Людмила Викторовна, 66 лет

Можаева Раиса Евгеньевна, 75 лет

Мирзоян Юрий Давидович, 86 лет

Гаврилова Александра, 88 лет

Смолина Валентина Викторовна, 64 года

Баскакова Валентина Акимовна, 80 лет

Давыдов Юрий Александрович, 72 года

По данным «Московского Комсомольца», в настоящее время устанавливаются личности погибших. Изданию стало известно, что электрик погиб в подвале, одна из жительниц — на балконе, двое умерли уже после эвакуации.

В материале также отмечается , что прошлым летом Роспотребнадзор выявил проблемы с вентиляцией в здании.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту пожара в доме престарелых. Возгорание могло произойти из-за хлопка в котельной, которая работает за счёт дизельного топлива. Согласно другой версии, его вызвало возгорание электрокабеля.