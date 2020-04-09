Происшествия

Опубликован список пострадавших при пожаре в московском пансионате

09:22, 09 апреля 2020
Фото: Воронин Денис/АГН «Москва»

Журналисты опубликовали список пострадавших во время пожара в пансионате для пожилых людей на Мякининской улице в Москве.

  • Гаврилова Светлана Алексеевна, 80 лет
  • Чернухин Анатолий Иванович, 78 лет
  • Вайна Елена Вячеславовна, 90 лет
  • Еременко Тамара Ильинична, 84 года
  • Саводина Татьяна Николаевна, 86 лет
  • Селиванова Людмила Викторовна, 66 лет
  • Можаева Раиса Евгеньевна, 75 лет
  • Мирзоян Юрий Давидович, 86 лет
  • Гаврилова Александра, 88 лет
  • Смолина Валентина Викторовна, 64 года
  • Баскакова Валентина Акимовна, 80 лет
  • Давыдов Юрий Александрович, 72 года

По данным «Московского Комсомольца», в настоящее время устанавливаются личности погибших. Изданию стало известно, что электрик погиб в подвале, одна из жительниц — на балконе, двое умерли уже после эвакуации.

В материале также отмечается, что прошлым летом Роспотребнадзор выявил проблемы с вентиляцией в здании.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту пожара в доме престарелых. Возгорание могло произойти из-за хлопка в котельной, которая работает за счёт дизельного топлива. Согласно другой версии, его вызвало возгорание электрокабеля.

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