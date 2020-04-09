Опубликован список пострадавших при пожаре в московском пансионате

Журналисты опубликовали список пострадавших во время пожара в пансионате для пожилых людей на Мякининской улице в Москве.
- Гаврилова Светлана Алексеевна, 80 лет
- Чернухин Анатолий Иванович, 78 лет
- Вайна Елена Вячеславовна, 90 лет
- Еременко Тамара Ильинична, 84 года
- Саводина Татьяна Николаевна, 86 лет
- Селиванова Людмила Викторовна, 66 лет
- Можаева Раиса Евгеньевна, 75 лет
- Мирзоян Юрий Давидович, 86 лет
- Гаврилова Александра, 88 лет
- Смолина Валентина Викторовна, 64 года
- Баскакова Валентина Акимовна, 80 лет
- Давыдов Юрий Александрович, 72 года
По данным «Московского Комсомольца», в настоящее время устанавливаются личности погибших. Изданию стало известно, что электрик погиб в подвале, одна из жительниц — на балконе, двое умерли уже после эвакуации.
В материале также
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту пожара в доме престарелых. Возгорание могло произойти из-за хлопка в котельной, которая работает за счёт дизельного топлива. Согласно другой версии, его вызвало возгорание электрокабеля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен