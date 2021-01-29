Опубликован список погибших в ДТП с автобусом под Самарой

Экстренные службы установили личности восьми погибших в ДТП на трассе М5 «Урал» в Самарской области. Там столкнулись микроавтобус, грузовик и легковушка.
Личности ещё четырёх человек предстоит установить. Пострадали в аварии 12 человек, им оказывается медицинская помощь,
В ДТП погибли:
Мингазова А. — 1968 год рождения,
Тагиев А. — 1979 год рождения,
Сорокина Е. — 1978 год рождения,
Бухвалов С. — 1972 год рождения,
Шебаршев А. — 1997 год рождения,
Семьянов В. — 1970 год рождения,
Осокин С. — 1981 год рождения,
Ильин И. — возраст устанавливается.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал, что родственникам погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
По предварительным данным, причиной аварии стала потеря управления большегрузом из-за гололеда. Автомобиль занесло, в итоге он зацепил Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела о ДТП в Самарской области в центральный аппарат ведомства. Происшествие случилось вечером 29 января, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой.