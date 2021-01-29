Опубликован список погибших в ДТП с автобусом под Самарой

https://static.news.ru/photo/b419326a-62a0-11eb-bee9-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: samara.sledcom.ru

Экстренные службы установили личности восьми погибших в ДТП на трассе М5 «Урал» в Самарской области. Там столкнулись микроавтобус, грузовик и легковушка.

Личности ещё четырёх человек предстоит установить. Пострадали в аварии 12 человек, им оказывается медицинская помощь, сообщает Пятый канал.

В ДТП погибли:

Мингазова А. — 1968 год рождения,

Тагиев А. — 1979 год рождения,

Сорокина Е. — 1978 год рождения,

Бухвалов С. — 1972 год рождения,

Шебаршев А. — 1997 год рождения,

Семьянов В. — 1970 год рождения,

Осокин С. — 1981 год рождения,

Ильин И. — возраст устанавливается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал, что родственникам погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

По предварительным данным, причиной аварии стала потеря управления большегрузом из-за гололеда. Автомобиль занесло, в итоге он зацепил Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела о ДТП в Самарской области в центральный аппарат ведомства. Происшествие случилось вечером 29 января, рейсовый автобус столкнулся с грузовиком и легковушкой.