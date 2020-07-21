Опубликован разговор террориста с родственниками заложников в Луцке

https://static.news.ru/photo/fb1be264-cb3f-11ea-9d5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pershyjnews/facebook.com

Мужчина, захвативший пассажирский автобус в Луцке на западе Украины, через заложников связался с их родственниками по телефону. Сын одной из заложниц Александр Думанский предоставил журналистам запись их разговора.

По словам Александра, с мамой ему удалось пообщаться буквально несколько секунд. Женщина сама ему позвонила, потом передала трубку террористу. Из разговора видно, что человек, который захватил заложников, пытается привлечь внимание журналистов.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Когда к месту приехали полицейские, мужчина произвёл два выстрела в их сторону и бросил гранату, она не сдетонировала.

Сейчас с террористом ведутся переговоры. Захватчик выдвигает требования в Twitter. В микроблоге он сообщает, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — ФИО, должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы. По его словам, при нём в автобусе находятся две бомбы, ещё одна спрятана в людном месте города.

Также террорист связался с главредом украинского портала «Цензор.нет». Он требует, чтобы все журналисты приехали к месту захвата автобуса. Также он хочет публикации в СМИ всех требований, изложенных в его обращении.

В Службе безопасности Украины сообщили, что в автобусе сейчас находится около 10 заложников. Личности некоторых из них уже установлены. Ранее в полиции говорили о 20 захваченных пассажирах.

Площадь с автобусом сейчас оцеплена. Сюда прибыли снайперы. Кроме того, на место вылетел глава МВД Арсен Аваков. Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование ситуации с заложниками под особый контроль.

Что известно о захватчике

В Нацполиции Украины сообщили, что мужчина, захвативший автобус, имеет психические расстройства и недавно состоял на учёте у психиатра. По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, он является автором книги «Философия преступника». По информации из открытых источников, эта книга вышла в Луцке в 2014 году. Она описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.

Все страницы в соцсетях вероятного злоумышленника созданы недавно. В Twitter он ведёт аккаунт под ником Максим Плохой. Именно так он представился полицейским, писал NEWS.ru.