Согласно выводам судмедэкспертов, 13-летняя Елизавета Чернова погибла от механической асфиксии. Девочку задушили мягким эластичным предметом.
Как
Как ранее писал NEWS.ru, Елизавета Чернова пропала 7 марта в селе Бокино Тамбовской области. Силовикам удалось задержать подозреваемого в убийстве Липатова. Мужчина рассказал следователям, что взял у родственников машину и поехал кататься по селу. Он увидел девочку на дороге и решил впечатлить её манёвром, однако не справился с управлением и задавил школьницу, а потом выбросил её тело в реку. 11 марта поисковики нашли погибшую закопанной недалеко от дома подозреваемого.
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