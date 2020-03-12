https://static.news.ru/photo/319ae6d2-645c-11ea-ac68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Согласно выводам судмедэкспертов, 13-летняя Елизавета Чернова погибла от механической асфиксии. Девочку задушили мягким эластичным предметом.

Как передаёт Telegram-канал «112», на теле ребёнка имеются синяки и ушибы. Также установлено, что Елизавету изнасиловали перед убийством. Результаты экспертиз опровергают версию подозреваемого в убийстве 35-летнего Александра Липатова, который заявлял, что нечаянно сбил девочку своим автомобилем.

Как ранее писал NEWS.ru, Елизавета Чернова пропала 7 марта в селе Бокино Тамбовской области. Силовикам удалось задержать подозреваемого в убийстве Липатова. Мужчина рассказал следователям, что взял у родственников машину и поехал кататься по селу. Он увидел девочку на дороге и решил впечатлить её манёвром, однако не справился с управлением и задавил школьницу, а потом выбросил её тело в реку. 11 марта поисковики нашли погибшую закопанной недалеко от дома подозреваемого.