Опознаны пятеро из 17 погибших при пожаре в военном НИИ в Твери

Опознаны пятеро из 17 погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери, сообщается на сайте правительства Тверской области. По поручению главы региона Игоря Рудени, пострадавшим и семьям погибших будут оказаны меры поддержки, помощь семьям, потерявшим близким, окажут после того, как тела всех погибших опознают.

К сожалению, на данный момент официально подтверждённое число погибших увеличилось до 17 человек, опознано пятеро из них, — указывается в сообщении.

Власти отметили, что сейчас продолжается разбор завалов, в работах задействованы 75 человек и 9 единиц техники. Специалисты обследуют внутренние помещения здания.

Возгорание в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери произошло днём 21 апреля, пожару был присвоен третий уровень сложности. По предварительной информaции, причиной возгорания стал авaрийный режим работы электросети. Всего в тушении принимали участие более 240 человек и 69 единиц тeхники.

Площадь возгoрания изначально составляла одну тысячу квадратных метров, однако позже пламя охватило 1,5 тысячи квадратных метров. Частично оказалась обрушена крыша здания. Персoнал организации эвакуировали. Полностью пожар ликвидировали в 07:33 утра 22 апреля. В результате пожара погибли 17 человек.