Опоздавший ученик гимназии описал взрыв в монастыре Серпухова

Опоздавший ученик гимназии в Серпухове рассказал, что видел как случился взрыв во Введенском монастыре. Он рассказал «360», что взрыв произошёл после того, как «рабочий поправлял шнурки. Потом он встал, открыл дверь, закрыл — и рвануло».

Сначала оглушило, потом повалил из окон дым, а после дети вылезли через окно в медпункте, — уточнил ученик.

По его словам, один из воспитанников находился в тот момент рядом с подрывником, поэтому пострадал сильнее других.

Инцидент произошёл 13 декабря на территории Введенского Владычного женского монастыря в Серпухове. По предварительным данным, 18-летний выпускник гимназии при обители привёл в действие самодельное взрывное устройство. В результате пострадали 12 человек, один госпитализирован в тяжёлом состоянии. Также в тяжёлом состоянии находится сам нападавший — ему оторвало ногу.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В областной прокуратуре заявили, что сам 18-летний нападавший госпитализирован, хотя ряд СМИ сообщал о его гибели. По предварительным данным, молодого человека вынесли из здания в крайне тяжёлом состоянии. Юношу осмотрели сапёры, опасных предметов на нём не обнаружено. На месте происшествия работают областная прокуратура, правоохранители, следователи и спецназ.

Ранее стало известно, что устроивший взрыв бывший ученик приходской школы Владислав С. раньше вёл себя обычно и не создавал проблем в коллективе, рассказал его бывший тренер по стритлифтингу Фил Савостин. Он сообщил, что знал парня с положительной стороны, ему не приходилось делать замечания во время совместной работы в 2017–2018 годах.