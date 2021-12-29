Стали известны подробности нападения охранника больницы на пенсионерку

Охранник поликлиники в Ярославле, распыливший баллончик в лицо пожилой женщине, перед этим грозился «вышвырнуть её», брал за куртку и поднимал с места, рассказала «360» Ольга, ставшая очевидцем инцидента и снявшая его на видео. Она подчеркнула, что пенсионерке понадобилась медицинская помощь из-за действий охранника.

Охранник постоянно доставал бедную бабушку, постоянно подходил к ней и говорил что-то. Он вышел из своей каморки, подошёл к бабушке и сказал: «Я тебя сейчас вышвырну отсюда». После чего взял её за шиворот за куртку и начал поднимать с места, — описала инцидент Ольга.

Пенсионерка вырывалась и сопротивлялась, потом мужчина удалился обратно в свою комнату и вернулся с перцовым баллончиком. Ольга пыталась остановить его, однако охранник достал баллончик, «приблизил его впритык» к лицу пенсионерки и распылил. После этого очевидец начала снимать всё на видео, а виновник вернулся в свою комнату.

Бабушка сразу после распыления начал кричать, держаться за глаза, задыхаться и просить о помощи. Выбежала фельдшер с вопросами, что так пахнет и что произошло, — продолжила Ольга.

После этого пенсионерке предложили промыть глаза и оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Ярославле охранник поликлиники брызнул перцовым баллончиком в лицо 80-летней пенсионерки. Пожилая женщина пришла в медучреждение, чтобы получить рецепт на лекарства, а заодно отдохнуть и погреться. Инцидент произошёл вечером 29 декабря во взрослой поликлинике № 2 на улице Угличской.