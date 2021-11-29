Стала известна реакция проверяющих на концентрацию метана в «Листвяжной»

Мастера по газовой безопасности предпочли уйти из «Листвяжной» как можно скорее, после того как увидели концентрацию метана в шахте, рассказал один из горняков. Он уточнил, что руководство прекрасно знало о нарушениях, но всё равно отправляло шахтёров работать, потому что нужно было выполнить месячный план, пишет Lenta.ru.

Они приходили в лаву (подземная очистная горная выработка значительной протяжённости. — NEWS.ru), мерили газ, затем разворачивались со словами: «У-у-у, ребята! Мы пошли». Все обо всём знали заранее. Но людям говорили: «Не будет угля — ничего не получите». Надо сделать план, — рассказал шахтёр.

Он уточнил, что проветривание в шахте было слабое и воздуха не хватало. По словам горняка, вентилятор также не решал проблему высокой концентрации метана.

Авария на «Листвяжной» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. В результате ЧП погибли 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. Также стало известно, что количество пострадавших в результате взрыва метановоздушной смеси на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до 76 человек. Из них 64 госпитализированы, четверо находятся в тяжёлом состоянии. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что родственникам погибших будет оказана помощь по трудоустройству, обучению детей, будут решены жилищные вопросы и все проблемы, с которыми столкнулись люди в этот сложный период.

Ранее шахтёр Николай Алимов объяснил, почему горняки молчали о нарушениях на «Листвяжной». По его словам, рабочим хорошо платили за выполненную месячную норму по добыче угля.