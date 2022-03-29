Оперативник описал задержание предполагаемого убийцы школьницы из Тюмени

Сразу после задержания предполагаемого убийцы семилетней школьницы из Тюмени Виталия Бережного у него изъяли телефон, после чего оперативники сразу направились в квартиру к подозреваемому, рассказал один из полицейских, пожелавший сохранить анонимность. В беседе с Lenta.ru он добавил, что сотрудники правоохранительных органов по прибытии в квартиру сразу уловили стойкий трупный запах.

Когда мы вошли в квартиру — в нос ударил устойчивый трупный запах, который стоял там. Причем на лестнице его не чувствовалось совсем. Буквально по запаху мы подошли к холодильнику — и там, в нижнем поддоне, нашли следы крови. Позже эксперты установят: это кровь убитой девочки, — рассказал оперативник.

Бережной был задержан по подозрению в убийстве пропавшей восьмилетней девочки 25 августа. Он сознался в содеянном и дал показания. Стали известны ужасающие подробности преступления: подозреваемый изнасиловал и убил школьницу, заманив её к себе домой бесплатным Wi-Fi, а тело спрятал в холодильник. При этом он участвовал в её поисках.

Ранее Ленинский районный суд Тюмени арестовал Виталия Бережного, которого подозревают в убийстве и расчленении школьницы Насти Муравьёвой.